Plaza kradnie plazmę. Co obejrzeć na VoD

Choć „Na złej drodze” Johna Pattona Forda posiada wiele cech dobrego „sensacyjniaka”, nakręcił go debiutant, który nie tylko zjadł zęby na świetnych krótkometrażówkach, lecz zdążył poznać życie od mniej kolorowych stron. Wkroczył bowiem w dorosłość z pokaźnym kredytem studenckim i doświadczeniami z dorywczej pracy w gastronomii. Jego bohaterka, Emily, po ukończeniu studiów artystycznych ma jeszcze bardziej pod górkę: na starcie, prócz siedemdziesięciu tysięcy dolarów do spłacenia, obciążona jest kryminalną kartoteką, co dyskwalifikuje ją podczas rozmów rekrutacyjnych. Żeby przeżyć, dorabia w firmie cateringowej, mieszka w wynajętym pokoju i szuka pracy, która pozwoliłaby jej wreszcie stanąć na nogi. Odbijając się od kolejnych drzwi podejmuje desperacką próbę – we współpracy z szemranym Youcefem, uzbrojona w fałszywe karty kredytowe, dokonuje zakupów rozmaitych dóbr, od telewizorów...