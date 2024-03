Rząd rezygnuje z finansowania nowych inwestycji. Nie będzie muzeum w dawnym hotelu Cracovia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wstrzymało finansowanie przebudowy dawnego hotelu Cracovia na Muzeum Architektury i Designu w Krakowie. Podobnych decyzji jest więcej. Zrezygnowano m.in. z budowy Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie i Polskiej Opery Królewskiej oraz z adaptacji dawnego szpitala wojskowego w Chełmie na siedzibę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej (łącznie dotyczy to 8 inwestycji). Decyzje wyjaśniono ograniczonymi możliwościami finansowania, wynikającymi z wieloletnich zobowiązań podjętych przez poprzednie kierownictwo ministerstwa.

Są poważne powody, by w tej chwili zrezygnować z rozbudowy stołecznego Muzeum Narodowego – dziś kluczowy jest remont należących do niego przestrzeni, które przez lata zajmowało Muzeum Wojska Polskiego. Wątpliwy był też pomysł budowy gmachu opery na terenach bezpośrednio przylegających do Łazienek Królewskich, co mogło zagrażać zabytkowemu zespołowi. Istotne jest też pytanie o sensowność kolejnego operowego gmachu w stolicy. Bardziej problematyczna jest jednak decyzja dotycząca Muzeum Architektury i Designu.