Rosja po śmierci Nawalnego: kto teraz przeciwstawi się Putinowi?

Nawet nieśmiałe próby uczczenia opozycjonisty, podejmowane przez niewielką część społeczeństwa – składanie kwiatów przy miejscach pamięci prześladowanych przez totalitaryzm czy zapalanie zniczy pod pomnikami ofiar represji politycznych – policja momentalnie przerywała. Za plakaty z napisem „Nie poddawajcie się” i innymi cytatami z wypowiedzi i listów Nawalnego zatrzymano podczas akcji w 55 miastach Rosji ponad 400 osób (wybór zdjęć z akcji można zobaczyć na stronie „The New Times”). Niektórym wręczono wezwania do wojenkomatów.

Spontanicznie powstające memoriały policja sukcesywnie niszczyła. „Znicz zapalony Nawalnemu i kwiaty to jedyna broń, jaka pozostała społeczeństwu obywatelskiemu w Rosji. Te świece i kwiaty nie stały długo – zostały zapakowane do czarnych plastikowych worków przez ludzi bez twarzy. Co się dzieje w duszach tych czyścicieli? O czym myślą? Czy mają sumienie? Kim są ich rodzice? Skąd w nich to okrucieństwo i nienawiść do rodaków, skąd ten pęd do niszczenia wszystkiego, co ma choć iskierkę talentu, do tego, co stoi im na drodze?” – pytał w eseju poświęconym Nawalnemu publicysta Andriej Kolesnikow.

Jako odpowiedź na pytania Kolesnikowa może posłużyć piosenka popularyzowana w tej części społeczeństwa, która upaja się wojną i popiera Putina. W mediach społecznościowych szerzy się moda na skandowany podczas imprez klubowych zaśpiew „Oderwał się zakrzep”, czemu towarzyszy radosne wycie i śmiech. Dla tych pozbawionych wszelkich hamulców i zasad wielbicieli putinizmu śmierć Nawalnego to powód do zabawy. Igrzyska podłości. Powiedzieć, że to straszne, to nic nie powiedzieć.

Pisarka Anna Biersieniewa zauważa: „Zanim nasz kraj stanie się piękną Rosją przyszłości [hasło Nawalnego – AŁ], obrzydliwa Rosja teraźniejszości powinna zdać sobie sprawę, jak okropne zbrodnie popełniła. Rozpętując krwawą wojnę przeciwko Ukrainie. Zabijając swoich najlepszych synów za to, że są najlepsi i że chcą, jak Nawalny, lepszej przyszłości dla kraju. Ale na takie przebudzenie widoków nie ma. Większa część społeczeństwa o tym nawet nie myśli. Teraźniejszość im się podoba, może tylko kiełbasa powinna być tańsza”.