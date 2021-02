Problemy z otyłością i wrażliwością

31 proc. chłopców i 20 proc. dziewczynek w Polsce ma nadwagę. Z otyłością zmaga się 13 proc. chłopców i 5 proc. dziewczynek – podaje NFZ.

Problem wśród dzieci i młodzieży narasta. Czy i jak przyspieszył podczas pandemii – można się jedynie domyślać, nie pojawiły się jeszcze dane. Ostatnio powrócił do dyskusji po słowach ministra edukacji Przemysława Czarnka, które padły na antenie TVP Info: „Niestety ta krzywa otyłości wśród dzieci, zwłaszcza [z klas] 1-3 niestety, zwłaszcza wśród dziewcząt, zdaniem specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego (…) ta krzywa bardzo szybko rośnie”. Minister mówił o nowych programach wspierających aktywność fizyczną i zajęciach pozalekcyjnych, które będą „zwłaszcza skierowane do dziewcząt, bo tu jest większy problem”, dodając, że dziś większość takich zajęć jest przygotowywana dla chłopców.

Łukasz Sakowski: Współczesny świat został wspaniale urządzony, żeby nas utuczyć. Ruszamy się coraz mniej – bo w końcu nie musimy – a jemy coraz więcej. Bo w końcu możemy.

Tuż obok problemu otyłości dzieci i młodzieży stoi drugi, nie mniej poważny: co drugi nastolatek w Polsce nie akceptuje swojego ciała. Zdecydowanie częściej dotyczy to dziewczynek – podaje UNICEF w raporcie o jakości życia dzieci z 2020 roku. Wzmacnianie stereotypów dotyczących płci w kontekście wagi, z powołaniem się na badania, które – jak się później okazało – dotyczą tylko jednego regionu, to skrajna nieodpowiedzialność.

Gdy burza wokół słów ministra już cichła, zadeklarował, że „da dobry przykład młodzieży i schudnie 5 kg do końca Wielkiego Postu”. Po raz kolejny pokazując, jak nie powinno się rozmawiać o ciele. Dbanie o zdrowie i prawidłową wagę nie powinno mieć nic wspólnego z wyścigiem na czas i sztywno ustalonymi liczbami. Bo fatfobia i presja dotycząca określonego wyglądu często potęgują zaburzenia odżywiania i mogą być równie niebezpieczne jak otyłość. ©℗

