Prezydent na rozdrożu: po co było to orędzie

Głowa polskiego państwa wydaje się niezwykle zakłopotana i nie zmieni tego serdeczny uśmiech, jakim raczył nas Andrzej Duda podczas wieczornego orędzia do narodu, które z zasady powinno być poświęcone sprawom wyjątkowym. W tym przypadku chodziło o ustawę mającą gwarantować nowe ramy cywilizowanej współpracy pomiędzy prezydentem, rządem, Sejmem i Senatem – w obliczu rozpoczynającej się za półtora roku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Andrzej Duda zapowiedział złożenie jej we środę w Sejmie, ale trudno uwierzyć, by stanowiła ona aż tak przełomowy akt prawny, że trzeba było go ogłaszać podczas orędzia. Można ją raczej traktować jako próbę przejścia do ofensywy przez człowieka, który po dwóch latach budowania wizerunku prezydenta wszystkich Polaków i utrącania najgorszych pomysłów PiS w rodzaju lex TVN czy lex Czarnek, zrujnował go podpisem pod niekonstytucyjną ustawą o...