Prezes PiS dosiada Pegaza i przysięga komisji śledczej, że powie, co zechce

Powiada się, że p. J. Kaczyński wygrał starcie z sejmową komisją badającą nielegalne podsłuchiwanie ludzi za pomocą programu Pegasus w czasach wszechwładzy PiS-u. Wygrał, bo przegrać nie mógł. Ten ogromnie nieinteresujący spektakl oglądaliśmy w rosnącym zdumieniu i – co tu kryć – rozdrażnieniu, a potem w nader przykrym poczuciu czczości i w smutku wynikłym ze zmarnowanego dnia. Tych stanów nie zlikwidowałby nawet tir płynu na podwieczorek. Niestety.

Oto było nam źle nie dlatego, że komisja śledcza p. Kaczyńskiemu dokuczała zbyt mało. Ani nie dlatego, że p. Kaczyński dokuczał członkom komisji mniej lub bardziej, że dawał sobie radę w intelektualnej zabawie, którą zawsze było i powinno być badanie człowieka krzyżowym ogniem pytań. Nie, bowiem z żadną trudnością czy też sprawdzianem na refleks bądź gibkość umysłu p. Kaczyński nie musiał się zmierzyć. Nikt zresztą nie musiał. Po prostu świadek przyszedł i siedział. Zredagował dla komisji przysięgę, przysiągł więc cokolwiek, a potem mówił, co mu się podoba do ludzi, którzy mu się nie podobali. Choć spodobać się powinni. Jego autorską wersję przyrzeczenia, że będzie mówił cokolwiek, członkowie komisji przyjęli bez szemrania. I w ogóle, i w szczególe, nie sprawili mu ani przez moment żadnego kłopotu. Ani umysłowego, ani fizycznego, ani metafizycznego. Jedyne, o co mógł p. J. Kaczyński mieć pretensje do śledczych – podobnie jak my – to strata dnia. Bo mógłby sobie w tym czasie pojechać w teren, na spotkanie z wielbicielami i mówić do nich plus minus to samo, co powiedział przed komisją, z tą różnicą, że tamta publiczność by klaskała i błagała, by zbawił Polskę bez trybu. Sądzimy jednak, że był i tak zadowolony, bowiem członkowie komisji śledczej dali mu nieograniczoną możliwość wyrażania śladowo sensownych treści, w tonacji, którą lubi najbardziej.