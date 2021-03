Portret artysty w czasie marnym

Odeon jest zamknięty, wejścia bronią kraty i ochroniarze. Tego popołudnia spektakl trwa jednak w najlepsze – sceną jest plac przed budynkiem.

Zebrana przed budynkiem publiczność wpatruje się w otwarte okno teatru na piętrze. Pojawia się w nim kolejny mówca: – Dziś mamy 13 marca 2021 r., to smutna rocznica. Dokładnie rok temu, na początku pandemii, we Francji zamknięto miejsca kultury: teatry, sale koncertowe, kina i muzea – słychać z głośników. – Ale nie będziemy się smucić. Przygotowaliśmy dla was dziś nie jeden, ale dwa uliczne koncerty!

Na placu gra orkiestra dęta, płyną dźwięki bałkańskie. Widzowie podrygują, tańczą i nucą, biją brawo, podchodzą i zagadują muzyków. Uśpiony przez pandemię Paryż na chwilę ożywa. Choć protest jest poważny – okupujący domagają się otwarcia teatrów i kin oraz wsparcia państwa dla artystów-prekariuszy.

Co dzień przed Odeonem...