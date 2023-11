Polska nas zostawiła - mówią Polacy uwięzieni w Strefie Gazy

Tymczasem w internecie krąży już druga lista z nazwiskami kolejnych osób, które miałyby być uprawnione do opuszczenia terytorium Gazy przez przejście w Rafah. Nie jest jasne, w jaki sposób ta lista stała się powszechnie dostępna ani nawet, czy jest autentyczna. Wiadomo, że są na niej wrażliwe dane, takie jak nazwiska oraz numery paszportu.

Zapoznaliśmy się z listą – nie ma na niej obywateli Polski. Oznaczałoby to, że grupa kilkudziesięciorga Polaków musi nadal pozostać w Gazie.

„Budzą się z krzykiem”

„W pierwszych dniach bombardowań izraelska armia zrównała z ziemią naszą dzielnicę, Remal. Nasze mieszkanie wraz z całym budynkiem to dziś kupa gruzu. Podczas poprzednich izraelskich ataków na Gazę armia zbombardowała nasz dom dwukrotnie. I dwa razy go odbudowywaliśmy. Raz ostrzelali nasz dom białym fosforem – spłonęło wszystko, został tylko popiół” – to historia Joanny el Nakhal, która razem z rodziną mieszka w Gazie od 30 lat. Wszyscy, razem z mężem, córką i trójką wnuków, mają polskie obywatelstwo.

„Dzieci nie śpią, bo gdy zasypiają, budzi je ich własny krzyk. Gdy słyszą odgłosy wybuchów, zaczynają się gwałtownie trząść i moczą się ze strachu” – pisze Joanna el Nakhal w liście do polskiego rządu.

„Dzieci zostały z dziadkami”

„Tygodnikowi” udało się nawiązać komunikację z rodzinami Polaków przebywających w Gazie. Mimo zrywanych połączeń i braku prądu udaje im się skontaktować z bliskimi.

– W Dżabaliji na północy Gazy przebywa troje dzieci mojej siostry. Zostały tam tylko z dziadkami, ponieważ ich rodzice musieli wyjechać na chwilę do Polski, by załatwić kilka spraw związanych z firmą. Nie zdążyli wrócić – opowiada nam Samira Ramadan.

Dzieci straciły nadzieję, że kiedykolwiek zdołają opuścić Strefę Gazy. Rodzina nie ma też gdzie mieszkać – dom dziadków został zdewastowany i nie nadaje się do zamieszkania, dlatego razem z wnukami schronili się w domu bliskiej rodziny.

Obraz

– Dojechanie z Dżabaliji do przejścia granicznego w Rafah jest niebezpieczne. To 50 km zniszczonych dróg, na których stacjonują izraelskie czołgi, a żołnierze strzelają do samochodów jadących w stronę granicy. Ambasada RP nie ma żadnego planu, jak bezpiecznie przewieźć dzieci w stronę granicy – mówi Samira Ramadan.

Dodaje, że nie mają też żadnej informacji, na kiedy planowana jest ewakuacja. Samira Ramadan jest w kontakcie z Przedstawicielstwem RP w Ramallah na Zachodnim Brzegu oraz z ambasadą Rzeczypospolitej w Tel Awiwie. – Obiecują, że do ewakuacji dojdzie, ale cały czas brakuje konkretów – stwierdza.

Obraz

Cztery dni ciszy

Na kontakty z placówką w Tel Awiwie skarży się również Tarek Taha, którego siostra, Iman, przebywa w Chan Junes w południowej części Gazy. – Ambasada skontaktowała się z moją siostrą tylko raz, na początku ataków. Zapewnili, że będzie ewakuowana, po czym przestali odpowiadać na jej telefony. Ja również nie mogę się z nikim porozumieć – mówi nam Tarek Taha.

Obraz

Po tym, jak osiedle, gdzie mieszka Iman, zostało zbombardowane, kobieta zamieszkała u znajomych w domku letniskowym nad morzem. – Jest ich tam prawie sto osób, przyjmują każdego, kto nie ma dachu nad głową. Jedzą tylko raz dziennie, oszczędzają. Moja siostra mieszka tam już 20 dni – opowiada Tarek Taha. Po czterech dniach ciszy wczoraj udało mu się skontaktować z siostrą – tylko po to, by przekazać, że nie znalazł jej na liście ewakuowanych. Potem znów kontakt się urwał.

***

O całą sprawę zapytaliśmy ambasadę RP w Tel Awiwie. Przed południem 3 listopada nadeszła odpowiedź z biura rzecznika MSZ.

„Polska służba dyplomatyczno-konsularna nieustannie działa, aby polscy obywatele w Strefie Gazy mogli bezpiecznie opuścić obszar wojenny – czytamy w odpowiedzi. – MSZ i podległe mu placówki są w tym zakresie w kontakcie ze wszystkimi zaangażowanymi partnerami, mają wiedzę, gdzie przebywają polscy obywatele oraz są gotowe do natychmiastowego działania, jak tylko Egipt i Izrael wskażą termin ewakuacji polskiej grupy. Jako MSZ spełniliśmy wszystkie wymagania formalne i zgodnie z ustaleniami możliwość ewakuacji dla obcokrajowców ma być zagwarantowana w kolejnych dniach”.