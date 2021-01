Polska kontra GAFA

Suwerenność to ważne polskie słowo. Zwykło się uważać, że kraj i jego obywatele są suwerenni, jeśli mogą samodzielnie wybrać sobie przywódców, stanowić prawa i bez przeszkód kultywować własny język czy obyczaje. Ale rzeczywistość uczy nas co chwila, że do faktycznego korzystania z suwerenności potrzeba dużo więcej. Dramat Greków czy Portugalczyków w czasie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro dobitnie pokazał, że prawo do emisji własnej waluty ma dla faktycznej suwerenności znaczenie kluczowe. Bez niej demokratyczni politycy mogą tylko bezradnie rozłożyć ręce i odpowiedzieć obywatelom: „a co my tam możemy?”. Podobnie jest, gdy Białoruś czy Ukraina zostają przywołane do porządku poprzez zakręcanie im kurka z rosyjskim gazem. Suwerenność da się utracić bez strącania flag z urzędów państwowych i zajmowania terytorium przez obce wojska. Wiele wskazuje na to, że w XXI wieku do tego...