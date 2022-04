Polska bez rosyjskiego gazu. Co dalej? Nie musimy panikować

Oficjalnie stało się to w reakcji na odmowę zapłaty w rublach, czego Kreml zażądał od zachodnich kontrahentów jeszcze pod koniec marca. Znamienne jednak, że kurki zakręcono tylko dwóm – peryferyjnym z rosyjskiego punktu widzenia – krajom. Odbiorcy zachodnioeuropejscy, którzy podobnie jak Polska odmówili rozliczeń w rublu (otwarte pozostaje pytanie czy w kilku przypadkach nie skończyło się na takich deklaracjach) nadal odbierają rosyjski gaz. Technicznie jest to możliwe dzięki pierwszej, czynnej nitce rurociągu Nord Stream, przez który, z pominięciem Polski, niebieskie paliwo płynie nieprzerwanie na zachód Europy. Drugą odnogę stanowią zaś gazociągi ukraińskie, których Kijów nie może ruszyć, bo rujnując Moskwie eksportowe interesy sam pozbawiłby się dostępu do tego surowca.

Decyzja Gazpromu ma zatem bez wątpienia kontekst polityczny. Rosja śle w ten sposób ostrzeżenie...