Polacy coraz częściej odmawiają szczepień, grożą nam odra i krztusiec

Bo przez osiem lat rządów PiS było tylko gorzej, można mówić o lawinie odmów szczepień. Na ile to efekt wzrostu popularności ruchów antyszczepionkowych, z których przynajmniej część jest mocno inspirowana przez kremlowskie farmy trolli, a poważne środki, jakimi dysponują, ułatwiają szerzenie wirusa dezinformacji i zaszczepianie wątpliwości wobec nauki? A na ile te groźne dla zdrowia publicznego statystyki biorą się z „błędów i wypaczeń” w polityce państwa?

Polityczny impozybilizm

Błędów, wypaczeń i zaniechań, mówiąc konkretnie. Mimo rekomendacji ekspertów zdrowia publicznego zrezygnowano, na przykład, z powiązania wypłat świadczeń rodzinnych z realizacją obowiązku szczepień czy choćby – na pewno łatwiejszego w realizacji i mniej radykalnego – uzależnienia od spełnienia tegoż obowiązku przyjęcia do publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej (żłobka, przedszkola). Ba, w ostatniej kadencji sejmowa Komisja Zdrowia zamroziła gotowy projekt (senacki) ustawy w tej ostatniej sprawie, choć równocześnie posłowie większości rządzącej wyrażali się w samych superlatywach o pomyśle, zwracając uwagę na konieczność jego „dopracowania”. Pracowano tak, że nie zrobiono – dosłownie – nic.

Nie wiedziała prawica, co robiła lewica – w sprawie szczepień to bardzo trafna diagnoza. Bo z jednej strony w sprawie szczepień dzieci zapadały decyzje wręcz przełomowe, takie jak włączenie do kalendarza szczepień obowiązkowych szczepień przeciw pneumokokom i rotawirusom (obydwie szczepionki są drogie i mocno nadwyrężały portfele rodziców przed wpisaniem ich do wykazu finansowanego z pieniędzy publicznych), z drugiej – na etapie egzekwowania obowiązku szczepień nie zrobiono, realnie, niemal nic.

Szydło godzi rodziców z ekspertami…

Co więcej, jesienią 2018 roku to posłowie Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali, że zgłoszony przez antyszczepionkowców obywatelski projekt ustawy znoszący obowiązek szczepień nie został przez Sejm odrzucony w pierwszym czytaniu. Co nie dziwi, skoro nieco ponad rok wcześniej ówczesna premier Beata Szydło na antenie Radia Maryja mówiła: „Są rodzice, którzy mają przeświadczenie, że szczepionka może ich dziecku zaszkodzić, ale są tacy, którzy są przekonani, że szczepienie uchroni przed chorobą. Nie umiem tego ocenić pod względem merytorycznym, bo nie jestem lekarzem”.

Szefowa rządu zapowiadała też „poszukiwanie kompromisu” i pogodzenie stanowisk ekspertów, przekonujących o konieczności utrzymania obowiązku szczepień, i rodziców, którzy domagają się prawa do nieszczepienia.

…a Tusk politykę z nauką

To już jednak historia. W pierwszych dniach rządów premier Donald Tusk zapowiedział godzenie polityki z nauką – na warunkach tej ostatniej. Zapewniał, że w podejmowaniu decyzji w takich obszarach jak zdrowie prymat będzie mieć nauka i wiedza, nie uprzedzenia. Szczepienia na to liczą.