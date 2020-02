Pokój potrzebny od zaraz

KAROLINA PRZEWROCKA-ADERET: Co pomyślałeś, gdy po raz pierwszy usłyszałeś o ogłoszonym właśnie pokojowym planie Donalda Trumpa?

MERON RAPOPORT: Byłem zaskoczony. Dowiedziałem się o nim z telewizji: izraelski kanał 12 cytował główne punkty tego planu, przedstawiając go w sposób absolutnie biało-czarny, tak jakby chodziło w nim głównie o natychmiastową aneksję osiedli na Zachodnim Brzegu pod silnym patronatem USA. Stwierdzono nawet, że Izrael dostał teraz spory kredyt finansowy, który później przyjdzie mu spłacić. Bardzo mnie to zasmuciło.

Ale przecież ten plan zakłada znacznie więcej. Lektura całości potwierdziła Twoje obawy?

Nie ulega wątpliwości, że plan Trumpa jest okropny. Bardzo powierzchowny – aż wstyd, że to jest rezultat trzech lat pochylania się nad tematem. To, co przeczytałem, w żaden sposób nie oddaje złożonego obrazu sytuacji. Ba...