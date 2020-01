Plaża zamiast pielgrzymki

Antalya, zima. Na plażach ruch mniejszy już niż latem, ale na hotelowych balkonach i tak powiewają kolorowe ręczniki. Busów z turystami wiezionymi na wycieczki przez lokalne biura podróży też jakby mniej. Większość jedzie prosto. Miną skręt na Finike i nadmorska droga D-400 doprowadzi je do Demre, gdzie mieszczą się ruiny antycznej Myry, tej samej, w której biskup Mikołaj, późniejszy święty, ratował panny bez posagu. To jeden z ważniejszych „wycieczkowych” punktów na mapie Turcji (upodobali je sobie szczególnie turyści ze Wschodu, odbudowę bazyliki imiennika wsparł sam car Mikołaj I, później zresztą Rosjanie ufundowali też figurę świętego), ale przecież nie jedyny. Wystarczyłoby zamiast mijać Finike, skręcić tam w prawo, by trafić do miejsca jeszcze ciekawszego.

By się do niego dostać, trzeba zboczyć z asfaltówki, minąć lichy domek, przed którym drobią kury, i wjechać (albo...