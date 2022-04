Papież na Malcie

Jestem tu, aby zobaczyć wasze twarze, aby spojrzeć w wasze oczy” – mówił Franciszek do migrantów, z którymi się spotkał w Centrum Laboratorium Pokoju im. Jana XXIII w Hal Far podczas wizyty na Malcie. Europejskich polityków zachęcał do solidarności z migrantami, a maltańskich krytykował za korupcję. W ciągu dwóch dni (2-3 kwietnia) papież odprawił mszę z udziałem 20 tys. wiernych we Florianie, modlił się w grocie i bazylice św. Pawła w Rabacie oraz zostawił złotą różę w narodowym sanktuarium Ta’ Pinu na wyspie Gozo.

Drugim tematem pielgrzymki okazała się wojna w Ukrainie. Papież potępił „anachroniczne roszczenia interesów nacjonalistycznych”, a dziennikarzom pytającym go o ewentualną podróż do Kijowa, odpowiedział: „Tak, jest na stole”. ©℗