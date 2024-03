Osoby pokrzywdzone w Kościele nie mają wglądu w postępowanie we własnej sprawie

Anna Goc: Inicjatywa „Zranieni w Kościele” powstała pięć lat temu, by wspierać osoby, które doświadczyły krzywdy seksualnej w Kościele. Co wtorek działa dyżur telefoniczny, czekają psychoterapeuci. Czy zmienił się profil osób, które dzwonią?

Maria Bremer, psychoterapeutka: Dotąd mieliśmy 268 dyżurów, odebraliśmy 601 telefonów. Nie zmieniło się to, że dzwonią głównie kobiety. Zdarza się, że są to osoby starsze, które po raz pierwszy opowiadają o swojej krzywdzie z dzieciństwa. Wiedzą, że sprawca już nie żyje, nie szukają wsparcia w formalnym zgłoszeniu sprawy, chcą jedynie opowiedzieć o tym, czego doświadczyły. Podkreślają, że to przynosi im ulgę.

Coraz częściej dzwonią także osoby, które doznały krzywdy jako dorosłe: w grupie religijnej, zgromadzeniu zakonnym albo w przewodnictwie duchowym.

W ramach Inicjatywy „Zranieni w Kościele” istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia asystentki, m.in. przy składaniu zawiadomienia w kurii. Jak zmienia się liczba tego typu zgłoszeń?

Wciąż pojawiają się prośby o wsparcie asystentki podczas zgłaszania sprawy, bo to moment trudny dla wielu skrzywdzonych. Jest ich jednak mniej, bo zwykle wzmożenie tego typu telefonów obserwowaliśmy po ujawnieniu kolejnych spraw wykorzystania seksualnego przez duchownych, których teraz w mediach jest mniej.