Nie przebiliśmy się

WOJCIECH PIĘCIAK: Jako jedenastolatek rozpoczął Ksiądz w 1963 r. naukę w szkole w Hollabrunn, prowadzonej przez austriacki Kościół, i uczęszczał do niej przez kolejnych osiem lat. Jednym z nauczycieli Księdza był tam Hans Hermann Groër?

HELMUT SCHÜLLER: Tak, byłem jego uczniem. On był moim nauczycielem religii. Patrząc wstecz sądzę, że był osobowością głęboko podzieloną wewnętrznie, rozszczepioną. My, uczniowie, postrzegaliśmy go wtedy jako postępowego pedagoga i ciekawego duszpasterza. To było jedno jego oblicze, które poznała większość z nas. Dla mnie zakryte pozostawało wtedy to jego drugie oblicze, zupełnie inne. Nie byłem wówczas świadomy, że niektórzy z nas stali się jego ofiarami.

Ksiądz nie miał z nim takich doświadczeń?

Nie. Ale muszę zaznaczyć, że mój ojciec był wysoko postawionym funkcjonariuszem policji. Nie wykluczałbym więc, że...