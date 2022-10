Na rok przed wyborami polska polityka utknęła w emocjach

Dowodów na to, że aktualny szef kancelarii premiera Marek Kuchciński był uczestnikiem afery seksualnej na Podkarpaciu, nie ma na razie żadnych. A jednak nie przeszkadza to, by Donald Tusk kierował pod jego adresem insynuacje, i to na podstawie mało konkretnych zeznań byłego agenta CBA.

Oddzielając fakty od myślenia życzeniowego, trudno uwierzyć też w narrację byłego szefa kontrwywiadu, gen. Piotra Pytla, który twierdzi, że w PiS działa mocne zaplecze agenturalne Rosji. Dużo poważniej brzmią doniesienia o możliwej sprzedaży przez Marka Falentę Rosjanom słynnych taśm z afery podsłuchowej, która przyczyniła się do końca rządów PO-PSL.

Jest też inna narracja. Wszystkie zhakowane maile Michała Dworczyka, ujawniające żenujące kulisy sprawowania władzy, są przez rząd uważane za manipulację Rosjan, a nagłaśnianie sprawy za kolejny z setek dowodów realizowania przez opozycję...