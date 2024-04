DO DNA

„Niech nikt nie ma złudzeń: to nie był jakiś zwykły rząd i zwykła władza, np. nad spółkami skarbu państwa. To było zbiorowisko kanalii. Dlatego trzeba ich rozliczyć do dna” – napisał na portalu X Bartłomiej Sienkiewicz po tym, jak ujawniono, że podczas kampanii wyborczej 2023 był inwigilowany przez wynajętą za pośrednictwem Orlenu firmę.

GDYBY CHCIAŁ

Chyba nie wszyscy podzielają zapał ministra kultury. „Gdybym chciał, to bym politycznie zglebował Jarosława Kaczyńskiego” – pochwalił się w rozmowie z TVN wiceszef komisji ds. Pegasusa Tomasz Trela, ale jeśli te słowa przeczytać w kontekście wyników wyborów samorządowych, to obóz posła Treli zwyczajnie nie chce „zglebować” lidera PiS.

IZBA SPRAWDZA

Co innego Najwyższa Izba Kontroli, która po sprawdzeniu wydatków Kancelarii Premiera z czasów walki z pandemią chce oskarżyć Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina o niegospodarne, nierzetelne i niecelowe wydanie blisko 200 mln zł.