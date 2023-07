BANDYCKA JAMA

„Pamiętajcie o tym ryżym. To dziś największe zagrożenie dla Polski – powiedział Jarosław Kaczyński do wyborców o Donaldzie Tusku. – Niech idzie do swoich Niemiec i tam szkodzi”. Prezes PiS nie omieszkał dodać, że lider PO prezentuje „język polityki, który jest jakimś językiem z jamy bandyckiej, a nie normalnym, kulturalnym językiem”.

ŚWIAT OGRÓW

Mateusz Morawiecki tymczasem porównał Tuska do lorda Farquaada, czarnego bohatera filmu „Shrek”, „który miał taką filozofię, mówił: »niech inni się poświęcają«”. „Gdybyś, Mateuszu, oglądał »Shreka«, wiedziałbyś, że lord Farquaad był mikrego wzrostu ponurym władcą z kompleksami wobec kobiet, a nie liderem opozycji. Ryzykant z ciebie” – odpowiedział szef PO.

SKŁADOWISKO ŚMIECI

W Zielonej Górze spłonęła hala z toksycznymi odpadami, a PiS i PO pogrążyły się w sporze, czyja to wina: Tusk mówił o „smrodzie setek bezkarnych nielegalnych składowisk”, a Kaczyński uznał, że „to jest wynik ich rządów”. PiS ma władzę, przypomnijmy, od 2015 r.

POLSKA PIŁKA

Winą „ich rządów” nie jest, jak na razie, zamieszanie w świecie polskiego futbolu, wywołane przez – zdementowaną ostatecznie – plotkę, że trener Fernando Santos po kilku miesiącach współpracy z PZPN postanowił wyjechać do Arabii Saudyjskiej. ©℗