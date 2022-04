Mundial: w cieniu awansu

Choć piłkarska reprezentacja Polski wygrała ze Szwecją 2:0 i pojedzie na mistrzostwa świata do Kataru, z perspektywy jej kibica nie jest to najłatwiejszy czas. Najpierw upojony sukcesem Czesław Michniewicz zwyzywał dziennikarzy, którzy po ogłoszeniu jego nominacji na selekcjonera pytali go o zażyłość z odsiadującym wyrok hersztem ustawiającej mecze mafii. Potem w samym Katarze odbyło się losowanie grup, w których zagrają uczestnicy mundialu, a ociekająca przepychem i hipokryzją impreza była smutnym przypomnieniem absurdu, jakim jest turniej rozgrywany w kraju, którego władze łamią prawa człowieka i który – aby wybudować stadiony pośrodku pustyni – poświęcił życie kilku tysięcy robotników. Relacjonujący ceremonię dziennikarz „The Independent” zauważył, że w kontekście tych tragedii nadużywane przez komentatorów sformułowanie „grupa śmierci” brzmi wyjątkowo niestosownie.

Oczywiście to nie kibice odpowiadają za powierzenie organizacji mistrzostw przez uwłaszczone na ich ukochanym sporcie władze FIFA Katarowi – krajowi, który chce pokazać się światowej opinii publicznej (ergo: zapewnić sobie bezpieczeństwo wśród potężniejszych sąsiadów). Ale po tyradach selekcjonera i losowaniu w Dausze świadomość, że na najważniejszej piłkarskiej imprezie Lewandowski zmierzy się z Messim, cieszy ich mniej. ©℗