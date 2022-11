Mundial w Katarze: piosenka zmęczonego kibica

Może to być stary zeszyt, na przykład wyprodukowany w Strzegomiu pod nazwą „Skoroszyt Akademicki”, bo - jeśli dobrze pamiętam - ów skoroszyt był formatu A4 i ludzie mojego, zdecydowanie przedinternetowego pokolenia wklejali do niego zdjęcia i artykuły ze sportowej prasy przechodząc do porządku dziennego nad faktem, że puchł niemiłosiernie, a ślady kleju przebijały przez papier gazetowy.

Mogą to być piłkarskie koszulki retro, na które moda przyszła w ostatniej dekadzie, kiedy chłopcy od tamtych zeszytów zmienili się już w mężczyzn przynajmniej metrykalnie, bo co do ich faktycznej dojrzałości - zważywszy na niemijające futbolowe pasje - faktycznie można by dyskutować.

Mogą to być plakaty z piłkarzami, dołączane do czasopism dla nastolatków i wieszane tyle lat temu nad łóżkiem. Może to być album, do którego zbierało się naklejki albo karty z piłkarzami....