Modlitwa za rządzących

Rabin Chanina rzecze: „Módl się za dobrostan władzy, bo gdyby nie strach, który wzbudza, człowiek pożarłby [hebr. belao] swojego bliźniego żywcem [hebr. chaim]”. Wybrałam „pożarcie”, które wydało mi się lepsze frazeologicznie, lecz mędrzec dosłownie mówi o „połykaniu”. Przywodzi mi ono na myśl następujące wersy: „I otworzyła ziemia paszczę swoję, i pochłonęła [hebr. watiwla; ten sam rdzeń, co powyższe belao] ich… I zstąpili oni, i wszystko, co do nich należało, żywcem [hebr. chaim] w przepaść” (Lb 16, 32-33; Cylkow).

Te wersy dotyczą – a jakże – tzw. buntu Koracha. Właściwie w szesnastym rozdziale Księgi Liczb zlały się w jedno dwie rebelie: pierwsza, skierowana przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, wywołana była arcykapłańskimi ambicjami ich kuzyna. W drugiej prym wiedli trzej Rubenici – Datan, Abiram i On, którzy mieli problem z przywództwem...