Minister kultury odwołał dyrektora Zachęty. Pod jego rządami galeria z miesiąca na miesiąc traciła na znaczeniu

Minister kultury odwołał Janusza Janowskiego z funkcji dyrektora warszawskiej Zachęty. To jedna z pierwszych decyzji personalnych podjętych przez Bartłomieja Sienkiewicza – poprzedziły ją jedynie zmiany w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Tym bardziej będzie postrzegana jako gest o symbolicznym wymiarze. Janusz Janowski należał bowiem do grupy szefów instytucji powołanych przez Piotra Glińskiego, którzy mieli dokonać znaczących przewartościowań w kulturze i na nowo stworzyć jej hierarchie.

Dwa lata temu przeciwko powołaniu Janusza Janowskiego, malarza i dotychczasowego prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków, wystąpiły środowiska artystyczne, krytycy i historycy sztuki oraz, co ważne, publiczność galerii. Jego dotychczasowy dorobek był znikomy: nigdy nie kierował dużą instytucją, organizował wystawy jedynie o zasięgu lokalnym, a miał kierować instytucją o kluczowym znaczeniu dla polskiej kultury. Co więcej, przedstawiony przez niego program przekraczał możliwości przestrzenne, organizacyjne czy finansowe nawet tak dużej galerii jak Zachęta. Zaplanował dziesiątki wystaw klasyków sztuki i współczesnych twórców, polskich i zagranicznych, a nawet pięć dużych ekspozycji cyklicznych. Brak kompetencji, ale też realizmu, nie przeszkadzał Piotrowi Glińskiemu w powołaniu Janusza Janowskiego na czteroletnią kadencję. I to były minister ponosi odpowiedzialność za sytuację, w jakiej znalazła się galeria, ale też jego nominat.