Mężczyzna czterdziestoletni

Właściwie mężczyzna czterdziestoczteroletni, co brzmi jeszcze lepiej. Łukasz Najder, polonista i doświadczony redaktor ważnych książek, sześć lat temu pojawił się na tych łamach jako bohater reportażu Kaliny Błażejowskiej. Tytuł i lead brzmiały mocno: „Szeherezada ze Zgierza”, „Poznajcie najlepszego prozaika na Facebooku”. Bo też Najder dał się poznać szerszemu gronu na Facebooku właśnie – jako autor „rozpisanej na dziesiątki miniatur ody do miasta Zgierza” (Błażejowska) oraz morderczo złośliwy komentator rzeczywistości. Wybór miniatur, zatytułowany „Transmisje”, ukazał się wtedy na platformie internetowej BookRage. Fejsowe wpisy Najdera czytać można nadal. No a teraz książka w papierze. Dojrzała i mądra.

Czternaście tekstów; pierwsze wersje niektórych publikowały „Pismo” oraz internetowy „dwutygodnik”. Nie dajcie się zwieść zdystansowanemu humorowi tytułu i okładkowej noty,...