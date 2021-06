Maniek na prezydenta

Emmanuel Dapidran Pacquiao jest na Filipinach ludowym bohaterem. Wszyscy go znają, są z niego dumni i zgodnie uważają go za najwybitniejszego Filipińczyka. Kiedy wchodził na ring, w całym wyspiarskim kraju zamierało życie. W stołecznej Manili zapewniano, że w takich chwilach spadała nawet przestępczość, bo także rabusie i rzezimieszki odkładali na moment ciemne interesy, by oglądać walki „Manny’ego”.

„Manny”, „Maniek”, „Maniuś”, bo tak go nazywają rodacy, był uosobieniem wszystkiego, o czym marzyli, spełnieniem snu o wielkości. Przyszedł na świat na Mindanao, największej po stołecznym Luzonie wyspie w archipelagu Filipin, najuboższej i najbardziej zacofanej. Na południu wyspy, zamieszkałym przez muzułmanów (stanowią jedną czwartą ponad 20-milionowej ludności Mindanao i ledwie jedną dwudziestą ponad 100-milionowej ludności Filipin), od lat toczy się partyzancka wojna, którą...