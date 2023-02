Mamy pierwszą umowę na atom

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała pierwszą komercyjną umowę na projekt i budowę elektrowni atomowej. Amerykańska firma Westinghouse ma wspólnie z PEJ opracować 10 kluczowych obszarów, m.in. model finansowania inwestycji, ocenę bezpieczeństwa, identyfikację potencjalnych dostawców (z naciskiem na firmy z Polski), a także ocenę kosztu całości. Pracownicy Westinghouse poświęcą na to 100 tys. godzin.

Umowa pomostowa to ważny krok w stronę budowy pierwszej jądrówki w kraju. Docelowo w nadmorskiej gminie Choczewo mają stanąć trzy reaktory AP 1000 o łącznej mocy ­3750 MW. Według planów rządu pierwszy ma zacząć działać w 2033 r. Ambitnych zapowiedzi nie boi się minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który stwierdził, że jeszcze w tym roku zostanie podpisana międzyrządowa umowa z Koreą Południową. Pochodząca stamtąd firma KHNP ma zbudować w Pątnowie drugą elektrownię jądrową we współpracy z PGE i prywatną spółką energetyczną ZE PAK. Sasin określił 2035 r. jako „realny” termin jej otwarcia. Deklaracja jest ambitna (delikatnie mówiąc) dlatego, że o drugim programie jądrowym wciąż wiemy niewiele, a do podpisywania komercyjnych kontraktów długa droga.

Niezależnie jednak od realności terminów, w energetyce jądrowej zaczyna się dziać coraz więcej i poważniej. Poparcie społeczne dla atomu jest rekordowo wysokie: badanie z listopada 2022 r. pokazuje, że 86 proc. Polaków popiera tę inwestycję (o 12 p.p. więcej niż rok wcześniej), a ponad 70 proc. nie przeszkadzałaby nawet elektrownia w pobliżu własnego domu. Podobne nastroje panują nie tylko w Polsce i nie tylko wobec atomu, ale także wobec każdej energii, która nie wymaga sprowadzania z zagranicy ropy, węgla i gazu. Rosyjska agresja na Ukrainę okazała się dużo większą motywacją do zmian niż postępujący kryzys klimatyczny. W zeszłym roku na świecie wydano na transformację energetyczną rekordową sumę 1,3 biliona dolarów (wzrost o ponad 20 proc.). W Europie (według ostatniego badania Eurobarometr) 86 proc. pytanych uważa, że powinniśmy jeszcze więcej inwestować w odnawialne źródła energii.