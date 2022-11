Ludzie są różni i różne są ich drogi do zbawienia. Jak wiadomo, na wczesną spowiedź zezwolił Pius X, bardzo popularny papież, potem ogłoszony świętym. Jego decyzja dotyczyła dzieci, dotychczas do komunii niedopuszczanych, i zarazem dotyczyła sposobu rozumienia sakramentu Eucharystii. 8 sierpnia 1910 r., a więc przed ponad stu laty, wydał dekret „O wieku, w którym należy dopuszczać dzieci do I Komunii Świętej”. Nakazał w nim, by dzieci przyjmowały Pana Jezusa w siódmym roku życia, a nawet wcześniej, o ile „potrafią odróżnić chleb zwykły od Chleba Eucharystycznego”. Uznał, że do tego, by małe dzieci mogły przystąpić do komunii św., nie jest konieczne, żeby znały cały katechizm.

To powiedziawszy, przyznajmy, że problematyczność spowiedzi dzieci jest realna, choć trudno mi się zgodzić z propozycją, by wszystkie miały czekać z komunią do iluś tam lat na dojrzałość czy przynajmniej...