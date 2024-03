Łona – Adam Zieliński: Drzemiące emocje [Punkt zwrotny]

Adam Łona Zieliński, raper: „Odkryłem, że to nigdy nie jest tak, że historia do mnie przychodzi. I łapie mnie, i jest olśnieniem. To jest raczej coś takiego, co uruchamia we mnie od dawna drzemiącą emocję. I szukam formy, w którą mogę ją zamknąć”.