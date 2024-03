Stefan Friedmann: Zapisać się na śmiesznie [Punkt zwrotny]

Stefan Friedmann (ur. 1941 r.) – aktor, satyryk, reżyser. W słuchowisku radiowym „Matysiakowie” od nastoletności do stanu wojennego grał postać Gienka Matysiaka. Odtwórca tytułowej roli w serialu telewizyjnym „Na kłopoty… Bednarski”. Wraz z Jonaszem Koftą stworzył legendarny radiowy duet w satyryczny w cyklu „Dialogi na cztery nogi” oraz „Fachowcy”. Występował również w radiowym magazynie „60 minut na godzinę”. Prowadził magazyn autorski „Korek” i współtworzył audycję „ZSYP” aż do końca jej nadawania w 2009 r. Jest autorem słów i wykonawcą przebojów takich jak m.in.: „Cienki Bolek”, „Jak pies w studni”, „Country, country to mój kraj”. Reżyser spektakli teatralnych, obecnie współpracuje z Teatrem Dramatycznym w Płocku. W roku 2023 w wydawnictwie Prószyński ukazała się jego książka wspomnieniowa „70 lat mojego dzieciństwa”.

Punkt Zwrotny to cykl rozmów w Podkaście Tygodnika Powszechnego o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Zaprasza Katarzyna Kubisiowska.

Muzyka: Michał Woźniak