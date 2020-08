Litania niewiary

Ksiądz Adam Boniecki w filmie „xABo” Aleksandry Potoczek jest stale w drodze. Towarzyszą mu coraz to nowi ludzie – w pociągu, w poczekalni, na ulicy, w telefonie, w redakcji „Tygodnika Powszechnego”, w konfesjonale, w autobusie. Podchodzą i zadają pytania o zło, o Kościół, o wiarę i niewiarę, o cierpienie, o samobójstwo, o śmierć i miłość. Albo po prostu uśmiechają się i pozdrawiają. Niektórzy przypominają, że byli u niego u spowiedzi, i że to było dla nich ważne. Ale mówią to tak, jakby chodziło o przyjaźń.

Ma się wrażenie, że pytania zadawane bohaterowi tego filmu spotykają się z pytaniami, które on sam sobie zadaje. Jeśli to, co mówi, trafia tak mocno do młodych, to pewnie dlatego, że mimo przygarbionej sylwetki ksiądz Boniecki jest wewnętrznie młody – nie uciszył pytań, które dręczyły go w młodości.

BOGIEM SZAFUJE NIECHĘTNIE. W rozmowach, których...