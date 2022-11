Kto słucha premiera

Agata Kaźmierska i Michał Gikowski, autorzy interesującego tekstu „Putin w Polsce”, dziwią się, że wpis premiera, który zarzucił Donaldowi Tuskowi „zbrodnię” polegającą na prowadzeniu „prorosyjskiej i proniemieckiej polityki”, u nas przeszedł bez echa. Ten brak reakcji wydaje się czytelnym wskaźnikiem uwagi i znaczenia, jaką opinia publiczna przywiązuje do wypowiedzi premiera.

ADAM

Katolicki, a dobry

Od tego roku zaczęłam czytać „TP” – jako pierwszy kupiłam noworoczny numer, gdyż podpowiadały mi go reklamy na Facebooku. Byłam zachwycona i zaskoczona, jak świetne artykuły mogą pojawiać się w piśmie katolickim. Bardzo imponuje mi wasza dojrzałość, empatia i rzetelność. I czytam was do dziś, czasem w wersji papierowej, a od dłuższego czasu online.

JUSTYNA