Lektura na wakacje: polecamy refleksje starożytnych mnichów

Trzeźwość umysłu. Nie tylko logiczne myślenie, które nie daje się zwieść sofizmatom polityków i manipulacjom speców od reklamy, pewnie przechodząc od zasadnych przesłanek do klarownych konkluzji – lecz także jasna świadomość wszystkiego, co dzieje się wokół, całego bogactwa rzeczywistości, intensywnego pulsu życia. Któż by nie chciał osiągnąć takiego stanu? Tym bardziej jeśli łączyłby się on z głębokim spokojem ducha, łagodnym wyciszeniem bolesnych wspomnień, chaosu trosk o przyszłość, zamętu niechcianych odczuć? A gdyby był to jeszcze stan rozpoznania ostatecznego sensu życia, doświadczalnego zjednoczenia z boską Podstawą Rzeczywistości?

Mądrość tysiąca lat

Dążenie do takiego stanu obecne jest w większości ludzkich kultur. Także w chrześcijaństwie. A że droga ku niemu nie jest łatwa, ludzie próbujący nią iść korzystają często z mądrości pokoleń, które podobną podróż...