Lecimy na grubo, czyli show niepełnostrawne

Chodzi o program stacji TTV „To tylko kilka dni”: pięcioro celebrytów „przejmuje opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami”. W odcinku pierwszym Koterski spotyka cierpiącego na porażenie mózgowe Mateusza, wspierając go, próbując rozmawiać z nim o życiu („Są dupencje, oglądasz się czasami za dupencjami?” – pyta w sklepie), czy też oddając się rozrywce („Lecimy, kurde, na grubo!” – krzyczy podczas rajdu na wózkach). A przy okazji utrwalając – jak zauważyli jeszcze przed emisją, na bazie samych opisów programu aktywiści ze środowiska OzN – stereotypy (Koterski zapyta np. matkę Mateusza – 30-letniego mężczyzny – czy „goni go do spania”).

„Znowu stajemy się tylko dodatkiem, szczęśliwcami, którymi wspaniałomyślnie zgodziły »zająć się« gwiazdy” – komentował Wojciech Sawicki, „Człowiek bez barier 2020”. „Chcecie pomóc? – pytała influencerka Malwina. – To zróbcie kampanię o tym, jak państwo ma nas w d..., za jak marne pieniądze musimy żyć, jak (...) nie refunduje operacji, rehabilitacji i leków”. ©℗

