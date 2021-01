Kto bogatemu zabroni

Pismo „Forbes”, poświęcone biznesowi i ludziom interesów, od lat zalicza Iwaniszwiliego do największych bogaczy świata. W 2004 r. wyceniał jego mienie jeszcze na niespełna miliard, ale dwa lata później z majątkiem blisko 4 mld dolarów zajął on 173. miejsce na sporządzanej przez pismo liście najbogatszych ludzi na świecie. Rok później, choć bogatszy (5,5 mld), spadł na miejsce 185., a w roku 2012 awansował na miejsce 153. z majątkiem szacowanym na prawie 6,5 mld dolarów, co według pisma „Forbes” równało się trzeciej części wszystkich dochodów Gruzji, a według innych fachowych periodyków – nawet połowie.

Poza pokaźnymi kontami w rosyjskich i zagranicznych bankach, Gruzin był właścicielem wielu cennych nieruchomości, w tym zaprojektowanej przez sławnych architektów z Rosji i Japonii i przypominającą wehikuł kosmiczny rezydencji, wybudowanej za 50 mln dolarów na szczycie wzgórza,...