Ks. Wierzbicki: Sprawa Wojtyły to ostatnia szansa dla Kościoła

ARTUR SPORNIAK: Odnosząc się do sprawy Karola Wojtyły, stwierdził Ksiądz Profesor, że niejasności wokół jego postawy to nie tyle „maxima culpa” (wielka wina), ile „felix culpa” – szczęśliwa wina. W jakim sensie?

KS. ALFRED WIERZBICKI: Gdybyśmy podeszli poważnie do stawianych Wojtyle zarzutów, przekonalibyśmy się, że dotyczą nie tylko jego, ale w ogóle Kościoła w Polsce. Tu tkwi sedno sprawy – a nie to, czy Wojtyła wiedział, czy nie wiedział o księżach pedofilach, bo tego się można było domyślać przed reportażem Piotra Gutowskiego czy książką Ekke Over­beeka. Natomiast jeśli to dotyka Wojtyły, czy to nie jest wreszcie powód, by powołać niezależną komisję do szczerego rozliczenia z całym Kościołem w Polsce? Tego typu komisje działały w Niemczech, we Francji, ostatnio w Portugalii, a ich prace przyniosły pozytywne rezultaty...