Kraj w skrócie

GRUBO

Najlepszym podsumowaniem farsy związanej z pracami tzw. podkomisji smoleńskiej wydaje się fakt, że zamieszczony w sieci i otwarty dla wszystkich raport końcowy z jej prac zawierał drastyczne zdjęcia szczątków ofiar katastrofy (nazywanej tam zamachem).

CIENKO

„To, że nasi przeciwnicy z tamtych czasów, dzisiaj dość cienko piszczący, sprzeciwiają się temu, co zostało w raporcie powiedziane, jest oczywiste” – powiedział Jarosław Kaczyński. Wygląda więc na to, że niezależnie od dochodzenia wszczętego przez kontrwywiad w związku z dołączonymi doń zdjęciami Antoniemu Macierewiczowi nic nie grozi. Bać się ma za to Donald Tusk: prezes PiS uważa, że sprawa odpowiedzialności „w sensie procesowym, karnym dla bardzo wielu ludzi w Polsce jest jak najbardziej aktualna”.

DZIŚ

Komornik, działający na zlecenie władz Warszawy, zajął należący do Rosji kompleks budynków po radzieckich dyplomatach. „Szpiegowo”, jak nazywa się je w stolicy, ma zostać oddane uchodźcom z Ukrainy.

JUTRO

Sejm – głosami PiS i kilku posłów Konfederacji – odrzucił poprawkę Senatu do tzw. ustawy sankcyjnej o zakazie importu gazu z Rosji, rząd nadal deklaruje jednak zamiar uniezależnienia się od rosyjskich surowców do końca roku.