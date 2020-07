Koronawirus w Indiach

Do 855 tysięcy wzrosła liczba wykrytych przypadków COVID-19 w Indiach. To trzeci – po USA i Brazylii – kraj najbardziej dotknięty pandemią. Zachorował m.in. legendarny 77-letni bollywoodzki aktor Amitabh Bachchan, który 12 lipca trafił do szpitala z łagodnymi – jak poinformowała rodzina – objawami. Lekarze podkreślają, że skala epidemii w Indiach jest praktycznie niemożliwa do dokładniejszego ustalenia. Obecnie wykonuje się ok. 200 tys. testów na dobę, podczas gdy jeszcze w marcu ich liczba nie przekraczała tysiąca dziennie – w kraju liczącym blisko 1,4 mld mieszkańców. Z oficjalnych danych wynika również, że najmniej zakażeń wykryto w najgęściej zaludnionych regionach Indii. ©℗

