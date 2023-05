Szczątki rakiety w lesie pod Bydgoszczą. Co już wiemy?

W sprawie tajemniczego obiektu, którego szczątki przypadkowo odnaleziono 22 kwietnia w lesie koło Bydgoszczy, ani rząd, ani wojsko nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu. W gruncie rzeczy możemy go nigdy nie dostać. Wojna za wschodnią granicą Polski sprawiła, że zarówno władze, jak i służby mundurowe chętniej niż wcześniej zasłaniają się tajemnicą operacyjną, każąc obywatelom zaufać ich kompetencjom oraz ocenie sytuacji. Trudno mieć o to pretensje w każdym przypadku, ale akurat informacje na temat znaleziska w lesie koło wsi Zamość każą raczej stawiać wojsku i rządowi kolejne pytania. Włącznie z tym, czy możliwe jest, że polska obrona powietrzna okazała się bezsilna wobec obiektu, który mógł przenosić ładunek jądrowy. Spróbujmy więc uporządkować to, co wiemy, i wyciągnąć z tego wnioski.

Co spadło?

Nie potwierdziły się początkowe przypuszczenia (a raczej sugestie ze...