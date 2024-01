„Klątwa” towaru i sprzedaży. Co obejrzeć w weekend

Nathan Fielder, którego serial „Próba generalna” polecany był niedawno w tym miejscu, nie zwalnia tempa. Na koniec ubiegłego roku, wespół z Bennym Safdiem, guru nowojorskiego kina niezależnego („Good Time”, „Nieoszlifowane diamenty”), stworzył nowy serial komediowy. W Polsce dostępna jest na razie tylko pierwsza połowa „The Curse”, ale stężenie kompromitacji i absurdu w wykonaniu uprzywilejowanych bohaterów, robiących interesy na ludzkiej naiwności, a przy okazji na tak zwanych wartościach, wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy.

„THE CURSE” – tw. Nathan Fielder, Benny Safdie. USA 2023. Odc. 1-5 (pozostałe od 16 lutego), Sky Showtime.

Emma Stone i Fielder we własnej osobie grają świeżo upieczone małżeństwo Whitney i Ashera Siegelów, którzy w stanie Nowy Meksyk rozkręcają telewizyjne reality show. Namawiają do zamieszkania w ekologicznych, niskoemisyjnych domach, a wartością dodaną ma być budowanie zróżnicowanej pod każdym względem wspólnoty lokalnej i zrównoważony rozwój okolicy. W rzeczywistości stoi za tym rodzinny biznes deweloperski, zaś głoszona empatia, ekologia i „holistyczne podejście do koncepcji domu” służą jedynie wzrostowi cen nieruchomości i lepiej ukrytej gentryfikacji. W kolejnych odsłonach serialu oglądamy, jak biali i uśmiechnięci „władcy slumsów” pod płaszczykiem pomocy socjalnej czy promocji rdzennej kultury na różne sposoby eksploatują gorzej sytuowanych lokalsów: bezrobotnych, imigrantów i amerykańskich autochtonów. Podszyty zażenowaniem śmiech co chwila ustępuje miejsca pytaniu: do czego jeszcze są zdolni ci antybohaterowie, by zyskać na atrakcyjności tworzonego przez nich programu oraz dóbr, które podstępnie reklamują?