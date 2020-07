Katolik idzie na wybory

Duszpasterze jednak nie przesypiali kampanii. Bo choć Kościół jest ponad podziałami politycznymi i z zasady się nie wtrąca do wyborów, to nie rezygnuje z podawania wiernym kryteriów wyboru. I tak np. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski prosił wiernych archidiecezji, by głosować „za tym kandydatem na urząd prezydenta RP, którego polityczny program jest bliski nauce społecznej Kościoła ze względu na obronę fundamentalnej wartości życia oraz tradycyjnie pojmowaną instytucję małżeństwa i rodziny, a także troskę o zagwarantowanie rodzicom prawa do wychowywania ich dzieci”. Jeszcze 11 lipca na Jasnej Górze arcybiskup ostrzegał pielgrzymów Radia Maryja przed „ideologiami wyrosłymi z marksizmu” i „dyktaturą mniejszości”.

Przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” wskazywał z kolei, że katolik powinien głosować...