Karol Trzeci i Kamień Przeznaczenia

Blok z piaskowca waży niemało, bo 152 kilogramy. Jest raczej jasnego koloru. No i nie widać z zewnątrz, aby miał jakieś magiczne cechy. A jednak to on – Kamień Przeznaczenia, Kamień ze Scone, Lia Fàil. Mityczny kamień koronacyjny szkockich królów.

Jego pochodzenie jest nieznane, za to krąży o nim wiele legend. Pojawia się w nich biblijny Jakub, jak na tym właśnie kamieniu śni o drabinie do nieba, jest córka faraona, a także Tuatha Dé Danann, mityczni półbogowie z celtyckiej mitologii.

Chcąc jednak trzymać się bardziej faktów niż legend, można zaryzykować stwierdzenie, że Kamień jest starszy niż sama Szkocja. Możliwe, że pochodzi z Irlandii, a do niewielkiej, ledwie czterotysięcznej dziś miejscowości Scone – miejsca koronacji szkockich królów – przywiózł go w wieku IX Kenneth MacAlpin, znany później jako Kenneth I, pierwszy król zjednoczonych Szkotów i Piktów.

...