Kapelan ateista

Uniwersytet Harvarda, najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia amerykańska (założona blisko 400 lat temu, by podnieść poziom wiedzy purytańskich duchownych), ma nowego szefa kapelanów. Został nim – wybrany jednogłośnie – 44-letni Greg Epstein, kapelan humanistyczny, autor książki „Dobro bez Boga” (Good Without God). Przez kolejne cztery lata będzie kierował zespołem ponad 40 kapelanów, reprezentujących blisko 20 religii i wyznań.

Nowy koordynator jest ateistą, choć wychował się w tradycji żydowskiej. Od 16 lat pełni funkcję duchowego opiekuna niewierzących studentów, którzy cenią go za otwartość, poczucie humoru i gotowość do rozmów. „Jest coraz więcej ludzi, którzy nie identyfikują się z żadną religią, ale nadal odczuwają potrzebę wsparcia i wyjaśnienia, dlaczego warto być dobrym człowiekiem i co to znaczy prowadzić etyczne życie” – mówi w wywiadzie dla „New York Timesa”, udzielonym tuż po swoim wyborze. ©℗