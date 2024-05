Już wąż w raju plotkował o Bogu

„Oto nauka [hebr. Tora] o trędowatym w dzień oczyszczenia jego…” (Kpł 14, 2; Cylkow). We wspomnianym midraszu – czy raczej zbiorze midraszy – rabin Jehoszua syn Lewiego zauważa, że w odniesieniu do mecory – „trędowatego” pięć razy jest użyte słowo „Tora”. Można sprawdzić: Kpł 13, 59; 14, 2; 14, 32; 14, 54 i 14, 57. Ma to nas pouczyć, że kto mówi laszon ha-ra, uchybia pięciu księgom Tory. Rzeczywiście, „zły język” pojawia się w każdej z nich. W Kapłańskiej 19,16: „Nie chodź jako oszczerca w narodzie twoim”. W 12. rozdziale Księgi Liczb Miriam choruje na caraat, jest to m.in. przypomniane w Pwt 24, 8-9. W Księdze Wyjścia ręka Mojżesza pokrywa się „trądem” (zob. 4, 6). W Księdze Rodzaju bez midraszu ani rusz: wąż, namawiając Ewę, by zjadła zakazany owoc, twierdzi, że Najwyższy nie lubi konkurencji (zob. 3, 5).

Talmud odnotowuje: Rabin Jochanan mówi w imieniu rabina Josiego syna Zimry: co oznacza „Cóż ci da, i co przysporzy ci, języku podstępny?” (Ps 120, 3). Święty – Błogosławiony On – rzekł do języka: „Wszystkie inne kończyny człowieka są ustawione pionowo, lecz ty leżysz [poziomo]. Wszystkie inne członki ludzkie są zewnętrzne, ty zaś jesteś wewnątrz. Ponadto otoczyłem cię dwoma murami: jednym z kości [zębami], a drugim z ciała [ustami]. Co winno zostać ci dane i co jeszcze dla ciebie uczynione, byś nie mówił w sposób zwodniczy, języku?”.