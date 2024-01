Jürgen Klopp powiedział sobie „dość”

Powiedzieć, że ta decyzja wywołała szok (i to, podkreślmy od razu, nie tylko w świecie sportu) – to nic nie powiedzieć. Mowa przecież o słynnym Jürgenie Kloppie, który już w czasach, gdy prowadził Borussię Dortmund, dał się poznać nie tylko jako wybitny szkoleniowiec, na niemieckim gruncie rzucający wyzwanie potężnemu Bayernowi, ale także komentator rzeczywistości polityczno-społecznej, ze swobodą poruszający się nawet w Urzędzie Kanclerskim. Po przenosinach do Anglii, gdzie w 2015 r. przejął Liverpool, jego globalna rozpoznawalność jeszcze wzrosła.

Niewiele jest wszak w świecie futbolu firm owianych taką legendą – i ze względu na europejskie sukcesy, i ze względu na epizody dramatyczne, z tragedią na stadionie Hillsborough w pierwszej kolejności. Również na Wyspach Klopp rzucił wyzwanie potęgom, przede wszystkim prowadzonemu przez Pepa Guardiiolę Manchesterowi City. Poprowadził Liverpool do pierwszego od 30 lat mistrzostwa kraju i triumfu w Lidze Mistrzów; w zasadzie nie było trofeum, którego w ciągu minionych dziewięciu lat zdobyć by nie zdołał. Ta drużyna miała w przeszłości szczęście do trenerów – Bill Shankly jest pierwszym, który przychodzi do głowy w jej kontekście, ale dziś nazwisko Niemca wymienia się jednym tchem z nazwiskiem Szkota.