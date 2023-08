Dlaczego Saudyjczycy skupują piłkarzy

SPORTSWASHING ▪ Historia futbolu zna przypadki krajów, w których ktoś postanowił wykreować modę na ten sport i sprowadzał do miejscowych lig starzejące się gwiazdy – już w latach 70. XX w. na stadionach USA grali Pelé, Beckenbauer i Cruyff. Jednak to, co obserwujemy w ostatnich miesiącach w Saudi Pro League, różni się zasadniczo od tamtych projektów. Chodzi nie tylko o skalę inwestycji Saudyjczyków, którzy nie muszą liczyć się z ograniczeniami, jakie narzucają władze europejskiego futbolu (usiłując np. powiązać wydatki na piłkarzy z klubowymi przychodami).

Choć ta skala jest gigantyczna. Kontrolujący czołowe drużyny saudyjskiej ligi państwowy Fundusz Inwestycji Publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat zainwestował w sport 6 mld dolarów. Grający w klubie Al-Nassr Ronaldo (na zdjęciu) zarabia 200 mln dolarów za sezon, a drugie tyle dostaje za...