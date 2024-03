Jest nowa nadzieja dla Ukrainy. Oraz dla Europy, gotowej walczyć o swoje idee także zbrojnie

Dojeżdżał, gdy w ciemności zobaczył kulę ognia, w którą zamienił się stabpunkt. Dojechał i wraz z tymi, którzy przeżyli, ratował to, co było do ratowania. – Taka bomba to straszna rzecz, gorsza niż rakieta czy dron – mówi mi, a głos drży mu podczas rozmowy telefonicznej. Choć wiele widział przez tych 10 lat, odkąd zamknął firmę i został najpierw żołnierzem, a potem wolontariuszem.

KIEROWANE BOMBY lotnicze, o wadze 250, 500 lub nawet 1500 kilo, zrzucane z samolotów, od jakiegoś czasu sieją spustoszenie na froncie i jego zapleczu. Także psychiczne. Co dzień spada ich kilkadziesiąt. Trudniej je unieszkodliwić niż rakiety. Skala ich użycia dowodzi, że w strefie frontowej Rosjanie coraz bardziej dominują w powietrzu i pozwalają sobie na aktywniejsze niż dotąd użycie lotnictwa.

Obrońcy próbują z nimi walczyć. Był moment, gdy Rosja traciła samolot dziennie. Ale żeby zwalczać wrogie lotnictwo, trzeba wystawiać się na ryzyko wykrycia. Kilkanaście zniszczonych ostatnio ukraińskich systemów przeciwlotniczych (w tym dwie wyrzutnie Patriot) to wysoka cena. Jak długo można ją płacić bez pewności, czy z Zachodu nadejdą nowe systemy? A kiedy dotrą obiecane samoloty? Byle wówczas miał je kto obsługiwać. Ostatnie dni to także trzech poległych pilotów – ryzykowali, by powstrzymać rosyjskie naloty.

BEZ ZŁUDZEŃ: w 25. miesiącu ukraińskiej wojny o istnienie sytuacja na froncie jest zła. Braki materialne, braki w ludziach. Malejąca pomoc z zewnątrz po tym, jak ustało wsparcie z USA. Brak nadziei, jak i kiedy można skończyć ten koszmar.

Rok temu wraz z wiosną nadchodziła nadzieja, że kontrofensywa będzie punktem zwrotnym. Dziś pozostaje przekonanie, że trzeba dalej walczyć do końca, bo nie ma innego wyboru. Że nie można odpuścić, bo biała flaga nie zakończy cierpień, lecz przyniesie nowe (czego wtedy można oczekiwać, pokazują Bucza, Mariupol, terror na ziemiach okupowanych).

MIMO WSZYSTKO jest nadzieja. Ostatnie dni to w Europie coraz bardziej gorączkowa krzątanina. Polska perspektywa skupia się na premierze i prezydencie w Białym Domu, gdzie Joe Biden zapewnia, że gwarancje USA są „żelazne”. Albo na Berlinie, gdzie Donald Tusk, Olaf Scholz i Emmanuel Macron zapewniają, iż nie pozwolą Putinowi wygrać. Tymczasem oba wydarzenia to elementy znacznie większej całości.