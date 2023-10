Jastrzębie z Izraela. Co obejrzeć na VoD

Po drugie, to opowieść o wojnie zakończonej równe pięćdziesiąt lat temu, jakże odmiennej od tej, która obecnie się toczy. W zupełnie innych okolicznościach, z innym przeciwnikiem, nie mówiąc o cywilnej hekatombie po obu stronach, której całkowitych rozmiarów jeszcze nie znamy. Przede wszystkim jednak zmienił się styl prowadzenia wojen. Dzisiejsza ma charakter hybrydowy, z kolosalnym naciskiem na aspekt informacyjno-propagandowy, z użyciem nowych technologii. Z perspektywy humanitarnej coraz trudniej ją odróżnić od zwykłego terroryzmu. Nie ma więc sensu spekulować, jak zarządzałaby tym wojennym kryzysem Golda Meir i jaki byłby jej stosunek do dzisiejszych „szkód kolateralnych” czy wizerunkowych. Jedno wydaje się pewne: obecnie rządzący premier doczeka się kiedyś w kinie zupełnie innej biografii, znacznie trudniejszej do ocieplenia.