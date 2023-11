Jan Błoński: Weiser, który jest tajemnicą i filozoficzny kamień powieści

To więc, co święte i niezwykłe, przenika wprost codzienne i trywialne. Oscylacja między tymi biegunami to zapewne największy sukces literacki Pawła Huelle. A więc: Weiser, jak przystało, pojawił się w czasie niezwykłym. Cóż to za niezwykłość? Wakacje, podczas których nie można się kąpać, bo ryby w zatoce wyzdychały i cuchnące ławice bronią wstępu do wody. Tak od ekologii przechodzimy do eschatologii. Bo ze szpitala urwał się właśnie Żółtoskrzydły i wieści zagładę, parafrazując proroków. Zaś jaki tego wszystkiego wniosek praktyczny? Kiedy nie ma plaży, można tylko kopać piłkę i bawić się w wojnę. Więc błąkać się tam, gdzie Dawidek, który nie szuka towarzystwa i chadza własnymi drogami.

Daje jednak chłopcom znaki. Ach, znaki proste, takie, jakie zdumiewają plebejuszy... Daruje im hełm i rozbrojonego schmeissera, pomaga w ostatniej chwili wygrać mecz ze znienawidzonymi wojskowymi, czyli mieszkańcami bloków za koszarami. Tak budzi podziw i strach, które mają wielkie oczy! Trudno więc z całą pewnością powiedzieć, co się potem stało naprawdę. Stało się jednak tyle, że Heller – a także Szymek i Piotr – nigdy o Dawidku nie zapomną. Mądry był na pewno. Wiedział przecież, kim był Schopenhauer i gdzie stał gauleiter Forster, kiedy przyłączał Gdańsk do tysiącletniej Rzeszy. I odważny. Ukryty w krzakach, razem z Elką czekał, aż tuż nad nimi przeleci lądujący samolot. W opuszczonej cegielni odnalazł poniemiecki arsenał i nauczył się zakładać miny, które detonował na odległość, kręcąc korbką czarnego aparatu.

To jeszcze można zrozumieć. Ale jak poskromił panterę? Jak sprawił, że miny wybuchały kolorowymi dymami, co chodziły po dolinie niczym wirujące trąby, gotowe wessać całego człowieka, a może nawet dom? I czy naprawdę unosił się w powietrzu, wymawiając niezrozumiałe słowa, kiedy Elka grała mu do tańca na fletni Pana, rzadkim instrumencie, co akurat zginął ze szkolnej kolekcji? Strach zaś mówić o tym, co działo się w podziemiach cegielni. I jeszcze bardziej: myśleć, co się z Weiserem stało? Bo przecież nie jest prawdą to, w co wierzą władze, dręczące sztubaków przesłuchaniami! Weiser wcale nie zginął w ostatnim wybuchu. Spotkał się z chłopcami jeszcze nazajutrz. Z chłopcami i z Elką, która nic nie pamięta.

Kim więc był Weiser? Tajemnicą jest nie tylko los Dawidka. To on sam jest tajemnicą. „Wszystkie myśli wokół Weisera bardzo mnie niepokoją – wyznaje w zakończeniu Heller – tak bardzo, że nie będę ich rozwijał dalej, chociaż zachowam je w pamięci i sercu”. Więc może Weiser jest właśnie tym, co nie może zostać uchwycone, wyjaśnione, opowiedziane? Każde jego pojawienie budzi osobliwe skojarzenia.