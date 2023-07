Trzeba być naprawdę optymistą, żeby kolejny raz się zastanawiać, co zrobić, by Polacy się dogadali. Pytanie, jak wyjść z antydemokratycznego impasu i uratować społeczeństwo, stawiają autorzy dwóch wydanych tego lata książek: socjolodzy Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski w „Społeczeństwie populistów” oraz zespół badaczy i intelektualistek w „Umówmy się na Polskę” (pod redakcją Macieja Kisilowskiego i Anny Wojciuk). I chwała im za to, że chce im się szukać odpowiedzi.

Badania Sadury i Sierakowskiego, prowadzone z Fundacją Pole Dialogu i Instytutem Krytyki Politycznej, trwały od lata 2019 r. do wiosny 2023 r. Obejmowały sześć sondaży z łącznym udziałem 18 tys. osób, 42 indywidualne pogłębione rozmowy i 32 wywiady grupowe. Część wyników została już ogłoszona w raportach „Polityczny cynizm Polaków”, „Koniec hegemonii 500 plus”, „Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom” oraz...