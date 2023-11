Izrael-Hamas: chwila ulgi po zawieszeniu ognia

W niedzielę Hamas uwolnił 17 zakładników: 14 Izraelczyków i 3 Tajów (zatrudnionych w zaatakowanych przez Hamas kibucach). Chwila ulgi trwa też po palestyńskiej stronie: na mocy układu w minioną niedzielę z izraelskich więzień wyszło 39 Palestyńczyków (kobiety i osoby do 18. roku życia). Przez przejście graniczne w Rafah wjechało do Strefy Gazy 200 ciężarówek z pomocą humanitarną. Hamas ogłosił w niedzielę, że zawieszenie broni zostanie przedłużone, jeśli będą podjęte wysiłki, by uwolnić kolejnych palestyńskich więźniów z Izraela. W poniedziałek Izrael ogłosił, że jest gotowy na przedłużenie zawieszenia broni, czeka na odpowiedź Hamasu. Tego samego dnia mieli zostać uwolnieni kolejni zakładnicy i więźniowie. W niewoli Hamasu wciąż pozostaje ponad 200 obywateli Izraela i innych krajów.